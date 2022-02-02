Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьков советует упразднить "Марш единства". Организаторы обещают все равно провести

Среда, 2 февраля 2022, 18:01
Харьков советует упразднить Марш единства. Организаторы обещают все равно провести
мэр харькова ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Харьковская городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала организаторам "Марша единства", запланированному на 5 февраля, отказаться от его проведения из-за коронавируса и возможных провокаций. Организаторы назвали это "политическим решением" и обещают все равно провести.

Источник: Харьковский горсовет, "Суспільне" со ссылкой на слова организатора

Детали: Горсовет сообщает, что проведение массовой акции может вызвать трудности в обеспечении порядка, а также отдельные люди и используют это для провокаций, чтобы дискредитировать государство и обострить общественно-политическую ситуацию в городе.

Реклама:

Также отмечается, что в Харькове стремительно растет количество заболеваний Covid, а проведение такого "Марша единства" может усугубить ситуацию.

В совете несогласия город постарается через суд запретить проведение массовых мероприятий на эту дату.

Организаторы назвали это "политическими решениями" и принимают решение горсовета как "рекомендацию".

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: Харьковкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Харьков
В Харькове провели марш ХарьковПрайд без скопления людей
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: