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Харьков советует упразднить "Марш единства". Организаторы обещают все равно провести

Среда, 2 февраля 2022, 19:01
мэр харькова ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Харьковская городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала организаторам "Марша единства", запланированному на 5 февраля, отказаться от его проведения из-за коронавируса и возможных провокаций. Организаторы назвали это "политическим решением" и обещают все равно провести.

Источник: Харьковский горсовет, "Суспільне" со ссылкой на слова организатора

Детали: Горсовет сообщает, что проведение массовой акции может вызвать трудности в обеспечении порядка, а также отдельные люди и используют это для провокаций, чтобы дискредитировать государство и обострить общественно-политическую ситуацию в городе.

Также отмечается, что в Харькове стремительно растет количество заболеваний Covid, а проведение такого "Марша единства" может усугубить ситуацию.

В совете несогласия город постарается через суд запретить проведение массовых мероприятий на эту дату.

Организаторы назвали это "политическими решениями" и принимают решение горсовета как "рекомендацию".

Украинская правда
Темы: Харьковкоронавирус


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