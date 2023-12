Протесты в Канаде: полиция Оттавы взяла под контроль центральные улицы

В Оттаве полиция прекратила антикарантинные протесты, охватившие город 3 недели назад и блокировавшее движение центральной частью.

Детали: В последние три дня правоохранители смогли оттеснить протестующих с большинства центральных улиц.

Хотя немногочисленные митинги продолжаются, прилегающие к зданию парламента районы – под контролем правоохранителей.

По данным полиции Оттавы, арестованы около 150 человек, несколько человек пострадали от слезоточивого газа.

Кроме того, эвакуировано более 50 автомобилей – мэр города Джим Уотсон уже выразил намерение конфисковать их и выставить на продажу, чтобы покрыть убытки, которые город понес из-за протестов.

VIDEO: Police clear main protest hub in Ottawa.



Police in riot gear clear the main protest hub in downtown Ottawa, using batons and pepper spray and making dozens of arrests, as they worked to flush out a hard core of demonstrators occupying the Canadian capital pic.twitter.com/N1BzhMUAKr