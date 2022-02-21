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Протесты в Канаде: полиция Оттавы взяла под контроль центральные улицы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 04:52

В Оттаве полиция прекратила антикарантинные протесты, охватившие город 3 недели назад и блокировавшее движение центральной частью.

Источник: Укринформ

Детали: В последние три дня правоохранители смогли оттеснить протестующих с большинства центральных улиц.

Хотя немногочисленные митинги продолжаются, прилегающие к зданию парламента районы – под контролем правоохранителей.

По данным полиции Оттавы, арестованы около 150 человек, несколько человек пострадали от слезоточивого газа.

Кроме того, эвакуировано более 50 автомобилей – мэр города Джим Уотсон уже выразил намерение конфисковать их и выставить на продажу, чтобы покрыть убытки, которые город понес из-за протестов.

Что предшествовало: Канадская полиция начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы.

Полиция Оттавы заявила, что арестовала 170 человек в рамках прекращения блокады столицы Канады, однако акции протеста продолжаются в городе Сюррей.

Предыстория:

  • 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
  • Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
  • Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
  • 15 февраля премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство применит Закон о чрезвычайных ситуациях.

Темы: Канадамитингикарантин


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