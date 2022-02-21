Протесты в Канаде: полиция Оттавы взяла под контроль центральные улицы
В Оттаве полиция прекратила антикарантинные протесты, охватившие город 3 недели назад и блокировавшее движение центральной частью.
Источник: Укринформ
Детали: В последние три дня правоохранители смогли оттеснить протестующих с большинства центральных улиц.
Хотя немногочисленные митинги продолжаются, прилегающие к зданию парламента районы – под контролем правоохранителей.
По данным полиции Оттавы, арестованы около 150 человек, несколько человек пострадали от слезоточивого газа.
Кроме того, эвакуировано более 50 автомобилей – мэр города Джим Уотсон уже выразил намерение конфисковать их и выставить на продажу, чтобы покрыть убытки, которые город понес из-за протестов.
VIDEO: Police clear main protest hub in Ottawa.— AFP News Agency (@AFP) February 21, 2022
Police in riot gear clear the main protest hub in downtown Ottawa, using batons and pepper spray and making dozens of arrests, as they worked to flush out a hard core of demonstrators occupying the Canadian capital pic.twitter.com/N1BzhMUAKr
Что предшествовало: Канадская полиция начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы.
Полиция Оттавы заявила, что арестовала 170 человек в рамках прекращения блокады столицы Канады, однако акции протеста продолжаются в городе Сюррей.
Предыстория:
- 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
- Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
- Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
- 15 февраля премьер Канады Джастин Трюдо объявил, что правительство применит Закон о чрезвычайных ситуациях.