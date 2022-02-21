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Протести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці

Ольга Глущенко Понеділок, 21 лютого 2022, 03:52
Протести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці

В Оттаві поліція припинила антикарантинні протести, які охопили місто 3 тижні тому і блокували рух центральною частиною.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Протягом останніх трьох днів правоохоронці змогли відтіснити протестувальників з більшості центральних вулиць.

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Хоча нечисленні мітинги досі тривають, прилеглі до будівлі парламенту райони – під контролем правоохоронців.

За даними поліції Оттави, арештовано близько 150 осіб, кілька людей постраждали від сльозогінного газу.

Окрім того, евакуйовано понад 50 автомобілів – мер міста Джим Вотсон вже висловив намір конфіскувати їх та виставити на продаж, аби покрити збитки, яких місто зазнало через протести.

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Що передувало: Канадська поліція почала арештовувати протестувальників у рамках операції з припинення тритижневої блокади Оттави.

Поліція Оттави заявила, що заарештувала 170 осіб у рамках припинення блокади столиці Канади, проте акції протесту тривають у місті Сюррей.

Передісторія:

  • 29 січня після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників.  Рух назвали "Конвоєм Свободи". Він був викликаний вимогою обов'язкової вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, реалізованим ліберальним урядом Джастіна Трюдо на початку січня.
  • Акція розпочалася в західній Канаді і під час руху на схід набирала обертів і підтримки.
  • Вимоги протестувальників зросли від скасування обов'язкової "прикордонної вакцинації" до припинення всіх вимог вакцинуватися по всій країні.
  • 15 лютого прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що уряд застосує Закон про надзвичайні ситуації.

Теми: Канадамітингикарантин
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