Протести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці

В Оттаві поліція припинила антикарантинні протести, які охопили місто 3 тижні тому і блокували рух центральною частиною.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Протягом останніх трьох днів правоохоронці змогли відтіснити протестувальників з більшості центральних вулиць.

Хоча нечисленні мітинги досі тривають, прилеглі до будівлі парламенту райони – під контролем правоохоронців.

За даними поліції Оттави, арештовано близько 150 осіб, кілька людей постраждали від сльозогінного газу.

Окрім того, евакуйовано понад 50 автомобілів – мер міста Джим Вотсон вже висловив намір конфіскувати їх та виставити на продаж, аби покрити збитки, яких місто зазнало через протести.

VIDEO: Police clear main protest hub in Ottawa.



Police in riot gear clear the main protest hub in downtown Ottawa, using batons and pepper spray and making dozens of arrests, as they worked to flush out a hard core of demonstrators occupying the Canadian capital pic.twitter.com/N1BzhMUAKr