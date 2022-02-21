Зеленский поговорил с Байденом: обсудили решение Путина

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом по поводу решения России о признании так называемых "республик" на оккупированной территории Украины.

Источник: twitter-страница Зеленского, пресс-служба Белого дома

Дословно: "Обсудил события последних часов с президентом Соединенных Штатов Америки. Начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны".

Детали: Зеленский добавил, что в ближайшее время запланировано провести телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу решения российского президента Владимира Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В Белом доме сообщили, что Байден заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и строго осуждает решение России "признать" так называемые "республики" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, президент США рассказал Зеленскому о деталях санкций, которые приготовили США в ответ на решение России и его механизмы.

Предыстория: