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Зеленский поговорил с Байденом: обсудили решение Путина

Денис КарловскийПонедельник, 21 февраля 2022, 21:58
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом по поводу решения России о признании так называемых "республик" на оккупированной территории Украины.

Источник: twitter-страница Зеленского, пресс-служба Белого дома

Дословно: "Обсудил события последних часов с президентом Соединенных Штатов Америки. Начинаем заседание Совета национальной безопасности и обороны".

Детали: Зеленский добавил, что в ближайшее время запланировано провести телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу решения российского президента Владимира Путина о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В Белом доме сообщили, что Байден заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и строго осуждает решение России "признать" так называемые "республики" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, президент США рассказал Зеленскому о деталях санкций, которые приготовили США в ответ на решение России и его механизмы.

Предыстория:

  • Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". На фоне его решения курс российского рубля по отношению к доллару и евро "обвалился".
  • Путин записал обращение к россиянам длиной около часа, в котором пригрозил, что Украина может вернуть себе ядерное оружие и якобы начать угрожать всему миру. Кроме того, он в очередной раз повторил свои тезисы, что Украина существует в своих современных границах благодаря "ложным" решениям большевистских вождей.
  • В Евросоюзе анонсировали новый пакет санкций за "признание" незаконных формирований пророссийских боевиков в Донбассе. Глава Еврокомиссии Шарль Мишель заявил, что решение Путина является грубым нарушением международного права и Минских соглашений.
  • Перед этим 21 февраля главари пророссийских незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса обратились к Путину с просьбой признать их официально на уровне российских властей. Формирование боевиков продолжают обстрелы из тяжелой артиллерии, в частности в Новолуганском убили 21 февраля гражданского жителя. Вечером 21 февраля боевики заявили, что якобы в центре Луганска произошел мощный взрыв, в результате которого травмировались двое представителей оккупационной администрации.
  • Расследователи из Conflict Intelligence Team заявили, что по фотографиям и видео, которые распространяются в соцсетях, можно сделать выводы, что российская армия осуществляет последние приготовления перед началом полномасштабной военной операции на территории Украины.

Темы: ЗеленскийБайденРосcиявойна


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