Россияне начали эвакуацию в Крыму на админгранице – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия эвакуировала работников предприятия в Армянске, расположенном вблизи админграницы Херсонской области с оккупированным Крымом.
Источник: facebook-страница Главного управления разведки Министерства обороны Украины, twitter-страница Кулебы
Детали: Украинская разведка из своих данных сообщила, что на Перекопском перешейке и Армянске российские оккупанты могут устроить провокации, в частности химическую диверсию или теракт.
Как сообщили в ГУР, около 20 часов с завода "Титан" эвакуировали около 50 сотрудников. Возможные провокации Россия планирует использовать для обвинения украинской стороны и возможный повод для развертывания агрессии.
Прямая речь Кулебы: "Тревожнее сведения с Крымского полуострова, где эвакуировали всех работников ночной смены с химического завода "Титан" в Армянске.
Это может быть подготовкой еще одной инсценированной провокации со стороны России. Кажется, у Москвы нет предела в попытках придумать поводы для дальнейшей агрессии".
Предыстория:
- Американские журналисты заявили, что якобы власти США направили срочное предупреждение Киеву о том, что российское вторжение начнется в ближайшие 48 часов. Среди возможных сценариев упоминались кибератаки и наступление российских военных ночью с территории Беларуси и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 23 февраля украинские правительственные вебсайты, в частности Кабинета министров, Верховной Рады, Министерства иностранных дел попали под кибератаки.
- Ранее США официально заявляли, что Россия готовит провокацию под "чужим флагом", чтобы обвинить в начале агрессии Украину и иметь повод для вторжения. В частности, у американской разведки были данные, что Россия готовила теракты против собственных граждан на своей территории или мирного населения оккупированной территории Украины, в том числе с применением химического оружия.
- Вечером 23 февраля Верховная Рада согласовала президентский указ о введении чрезвычайного положения на территории всей Украины. Из-за угрозы российского вторжения народные депутаты 23 февраля приняли решение о выделении дополнительных 23 миллиарда гривен на оборону и армию.
- По данным украинских военных экспертов Центра оборонных стратегий, дальнейшее развертывание военной агрессии России ожидается на территории Донецкой и Луганской областей, в направлении городов, контролируемых украинским правительством. В то же время сами главари незаконных вооруженных формирований в Донецкой области говорят, что не готовы к наступлению в сторону территорий, контролируемых украинским правительством.