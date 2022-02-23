Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россияне начали эвакуацию в Крыму на админгранице – Кулеба

Денис КарловскийСреда, 23 февраля 2022, 23:37
Фото: Getty images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия эвакуировала работников предприятия в Армянске, расположенном вблизи админграницы Херсонской области с оккупированным Крымом.

Источник: facebook-страница Главного управления разведки Министерства обороны Украины, twitter-страница Кулебы

Детали: Украинская разведка из своих данных сообщила, что на Перекопском перешейке и Армянске российские оккупанты могут устроить провокации, в частности химическую диверсию или теракт.

Как сообщили в ГУР, около 20 часов с завода "Титан" эвакуировали около 50 сотрудников. Возможные провокации Россия планирует использовать для обвинения украинской стороны и возможный повод для развертывания агрессии.

Прямая речь Кулебы: "Тревожнее сведения с Крымского полуострова, где эвакуировали всех работников ночной смены с химического завода "Титан" в Армянске.

Это может быть подготовкой еще одной инсценированной провокации со стороны России. Кажется, у Москвы нет предела в попытках придумать поводы для дальнейшей агрессии".

Предыстория:

  • Американские журналисты заявили, что якобы власти США направили срочное предупреждение Киеву о том, что российское вторжение начнется в ближайшие 48 часов. Среди возможных сценариев упоминались кибератаки и наступление российских военных ночью с территории Беларуси и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. 23 февраля украинские правительственные вебсайты, в частности Кабинета министров, Верховной Рады, Министерства иностранных дел попали под кибератаки.
  • Ранее американская разведка сообщала, что российское наступление должно было произойти 16 февраля. А после этого президент Джо Байден заявил, что, по данным американской разведки, Россия "точно" приняла решение о начале полноценного вторжения в Украину, что может произойти примерно до 24 февраля. Из-за паники среди граждан и инвесторов президент Владимир Зеленский даже объявил 16 февраля Днем единения и провел торжественные мероприятия по всей Украине.
  • Вечером 23 февраля Верховная Рада согласовала президентский указ о введении чрезвычайного положения на территории всей Украины. Из-за угрозы российского вторжения народные депутаты 23 февраля приняли решение о выделении дополнительных 23 миллиарда гривен на оборону и армию. 
  • По данным украинских военных экспертов Центра оборонных стратегий, дальнейшее развертывание военной агрессии России ожидается на территории Донецкой и Луганской областей, в направлении городов, контролируемых украинским правительством. В то же время сами главари незаконных вооруженных формирований в Донецкой области говорят, что не готовы к наступлению в сторону территорий, контролируемых украинским правительством.

Темы: Кулеба ДмитрийКрымвойнапровокации
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Настало время для следующей волны санкций против России – Кулеба
Кулеба рассказал, где будет Зеленский, если Россия нападет
Исключительный случай: Байден встретился с Кулебой в Белом доме
Последние новости
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос угрозы войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
Все новости...