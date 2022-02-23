Россияне начали эвакуацию в Крыму на админгранице – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия эвакуировала работников предприятия в Армянске, расположенном вблизи админграницы Херсонской области с оккупированным Крымом.

Источник: facebook-страница Главного управления разведки Министерства обороны Украины, twitter-страница Кулебы

Детали: Украинская разведка из своих данных сообщила, что на Перекопском перешейке и Армянске российские оккупанты могут устроить провокации, в частности химическую диверсию или теракт.

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Как сообщили в ГУР, около 20 часов с завода "Титан" эвакуировали около 50 сотрудников. Возможные провокации Россия планирует использовать для обвинения украинской стороны и возможный повод для развертывания агрессии.

Прямая речь Кулебы: "Тревожнее сведения с Крымского полуострова, где эвакуировали всех работников ночной смены с химического завода "Титан" в Армянске.

Это может быть подготовкой еще одной инсценированной провокации со стороны России. Кажется, у Москвы нет предела в попытках придумать поводы для дальнейшей агрессии".

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