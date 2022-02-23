Росіяни почали евакуацію на адмінмежі в Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія евакуювала працівників підприємства в Армянську, що розташований поблизу адмінмежі Херсонської області з окупованим Кримом.

Джерело: facebook-сторінка Головного управління розвідки Міністерства оборони України, twitter-сторінка Кулеби

Деталі: Українська розвідка зі своїх даних повідомила, що на Перекопському перешийку та Армянську російські окупанти можуть влаштувати провокації, зокрема хімічну диверсію або теракт.

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Як повідомили у ГУР, близько 20 години із заводу "Титан" евакуювали близько 50 співробітників. Можливі провокації Росія планує використати для звинувачення української сторони та як можливий привід для розгортання агресії.

Пряма мова Кулеби: "Тривожні свідчення з Кримського півострова, де евакуювали всіх працівників нічної зміни із хімічного заводу "Титан" в Армянську.

Це може бути підготовкою ще однієї інсценованої провокації з боку Росії. Здається, у Москви немає меж у спробах вигадати приводи для подальшої агресії".

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