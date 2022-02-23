Разведка США сообщила, что наступление России произойдет в ближайшее время – СМИ

По данным американских журналистов, разведка США сообщила украинским властям о возможном начале широкомасштабного наступления российских войск "в ближайшее время".

Источник: CNN ссылаясь на источники среди высокопоставленных чиновников США, Украины и неназванной западной страны, американское издание Newsweek со ссылкой на источники в разведке США

Детали: По данным CNN, во вторник 22 февраля американские власти официально предоставили Киеву данные своей разведки о готовности российских войск к началу полномасштабного наступления. По словам источника, Россия начнет вторжение "в ближайшее время".

Кроме того, американцы якобы сообщили, что, прежде всего, в ходе вторжения россияне планируют атаковать Харьков. Эти слова подтвердили как украинский чиновник, так и американский.

В то же время, по словам украинского чиновника, разведка Украины не смогла подтвердить тезисы американцев, что якобы российские войска планируют начать "в ближайшее время" военную операцию на всей территории Украины. Украинские власти якобы ответили, что США ранее уже предупреждали о подобных "датах вторжения", но Россия так и не начала в те дни нападение.

Высокопоставленное должностное лицо в штаб-квартире НАТО подтвердило, что США официально предоставили такие разъяснения с данными разведки правительствам всех стран-членов НАТО.

Кроме того, американская разведка зафиксировала, как дополнительные подразделения российской армии пересекли границу Украины и России на Донбассе в том месте, где она не контролируется украинскими пограничниками. Эти данные официально подтвердил журналисту CNN премьер-министр Латвии Кришянис Кариньш.

Американские разведчики отмечают, что Россия переместила от одной к двум батальонно-тактическим группам на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. Численность солдат в одной такой БТГ насчитывает около 800 военнослужащих.

В то же время, американское издание Newsweek со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в американской разведке сообщило, что Россия готовит полномасштабное наступление на территорию Украины в течение следующих 48 часов.

Кроме того, по данным Newsweek, российский разведывательный летательный аппарат якобы пересек 23 февраля на короткий промежуток времени воздушное пространство Украины.

Источники журналистов в Офисе президента Украины подтвердили, что получили такую ​​информацию от американских партнеров. Тем не менее, якобы выразили сомнение из-за того, что США в третий раз за февраль 2022 сообщают о датах начала российского вторжения.

Как сообщили журналистам Newsweek чиновники в Пентагоне и американских разведывательных ведомствах, США имеют доказательства, что Россия планирует начать нападение с ряда кибератак, которые якобы должны вывести из строя каналы связи украинских правительственных органов и Вооруженных Сил, а впоследствии должно начаться наступление подразделениями сухопутных сил.

Якобы такое наступление начнут ночью, и оно будет включать в себя наступление российских военных с территории Беларуси в направлении Киева, и наступление российских подразделений из оккупированных районов Донбасса.

Еще один неназванный чиновник, принимавший участие в заседании Совета нацбезопасности США 22 февраля, сказал, что администрация президента Джо Байдена настроена "чрезвычайно пессимистично" и что они ожидают начало нападения в ближайшие 24-48 часов.

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