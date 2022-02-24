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Залужный: Блицкриг у россиян не получился. Умоются кровью

Четверг, 24 февраля 2022, 19:02

Главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что блицкриг россиян в первый день агрессии не удался.

Источник: Заявление Залужного в Facebook.

Прямая речь: "Молимся за души погибших собратьев и скорейшее выздоровление раненых.

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Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы выстоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!"

Детати: Главнокомандующий поблагодарил генералов, офицеров, сержантов и солдат, которые "защищают нашу землю от русского оккупанта". Также он обратился к иностранным партнерам.

Прямая речь: "Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.

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Темы: армиявойнаРосcия
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