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Залужний: Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю

Четвер, 24 лютого 2022, 20:02

Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний заявив, що бліцкриг росіян у перший день агресії не вдався.

Джерело: Заява Залужного у Facebook.

Пряма мова: "Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.

Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!"

Детаті: Головнокомандувач подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам, які "боронять нашу землю від російського окупанта". Також він звернувся до іноземних партнерів.

Пряма мова: "Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss. 

За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!"



Теми: арміявійнаРосія
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