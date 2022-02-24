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Залужний: Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю

Четвер, 24 лютого 2022, 19:02

Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний заявив, що бліцкриг росіян у перший день агресії не вдався.

Джерело: Заява Залужного у Facebook.

Пряма мова: "Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.

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Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!"

Детаті: Головнокомандувач подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам, які "боронять нашу землю від російського окупанта". Також він звернувся до іноземних партнерів.

Пряма мова: "Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss. 

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Теми: арміявійнаРосія
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