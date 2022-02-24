Залужний: Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю
Четвер, 24 лютого 2022, 20:02
Головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний заявив, що бліцкриг росіян у перший день агресії не вдався.
Джерело: Заява Залужного у Facebook.
Пряма мова: "Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.
Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!"
Детаті: Головнокомандувач подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам, які "боронять нашу землю від російського окупанта". Також він звернувся до іноземних партнерів.
Пряма мова: "Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.
За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!"