Полиция Оттавы думает обратиться к военным для остановки протестов против вакцинации
Четверг, 3 февраля 2022, 00:30
Полиция канадской Оттавы предупредила, что ей, возможно, придется прибегнуть к вооруженным силам для разгона акций протеста против ограничений COVID и обязательной вакцинации.
Источник: The Guardian со ссылкой на начальника полиции Оттавы Питера Слоли
Детали: Слоли сказал, что у офицеров нет ресурсов, чтобы убрать парк грузовиков, припаркованных протестующими в Оттаве, добавив, что город рассматривает возможность обращения за помощью к канадским военным. Он добавил, что протестующие, как считается, обладают оружием.
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Предыстория:
- 29 января после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков. Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван требованием обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализуемым либеральным правительством Джастина Трюдо в начале января.
- Акция началась в западной Канаде и во время движения на восток набирала обороты и поддержку.
- Требования протестующих выросли от отмены обязательной "пограничной вакцинации" до прекращения всех требований вакцинироваться по всей стране.
- В среду протестующие опубликовали заявление, что они сочувствуют жителям в связи с нарушением повседневной жизни, но грузовики уедут только после того, как федеральное правительство отменит свои ограничения.