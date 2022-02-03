Полиция Оттавы думает обратиться к военным для остановки протестов против вакцинации

Полиция канадской Оттавы предупредила, что ей, возможно, придется прибегнуть к вооруженным силам для разгона акций протеста против ограничений COVID и обязательной вакцинации.

Источник: The Guardian со ссылкой на начальника полиции Оттавы Питера Слоли

Детали: Слоли сказал, что у офицеров нет ресурсов, чтобы убрать парк грузовиков, припаркованных протестующими в Оттаве, добавив, что город рассматривает возможность обращения за помощью к канадским военным. Он добавил, что протестующие, как считается, обладают оружием.

Реклама:

Предыстория: