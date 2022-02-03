Российские наемники стреляли из запрещенного "Минском" оружия, без потерь

2 февраля на Донбассе со стороны оккупантов было четыре нарушения режима прекращения огня, в том числе – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, недалеко от Песков – из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Водяного (Донецкая обл.) – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним: Кроме того, как уже сообщалось, оккупанты сбросили гранатометный выстрел на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области, едва не ранив украинского военного.