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Российские наемники стреляли из запрещенного "Минском" оружия, без потерь

Четверг, 3 февраля 2022, 07:49
ФОТО: GETTY IMAGES

2 февраля на Донбассе со стороны оккупантов было четыре нарушения режима прекращения огня, в том числе – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, недалеко от Песков – из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Водяного (Донецкая обл.) – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним: Кроме того, как уже сообщалось, оккупанты сбросили гранатометный выстрел на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области, едва не ранив украинского военного.

Украинская правда


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