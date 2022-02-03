В Украине лишь две области "желтые", скоро "красными" могут быть 11

В Украине только две области остаются в желтой зоне эпидемической опасности, красные пока тоже две области, остальные регионы – оранжевые.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на утро 3 февраля на самом низком, желтом, уровне эпидопасности остаются Кировоградская и Полтавская области.

За три дня февраля Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Харьковская и Херсонская области переместились из желтой в оранжевую зону.

"Красными" остаются Ивано-Франковская и Ровенская области, но вскоре комиссия ТЭБ и ЧС может установить красный уровень эпидопасности еще в 9 областях: Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской и Хмельницкой.

Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Ивано-Франковской (1986 случаев на 100 тысяч жителей) и Сумской (1817) областях, самый низкий – в Кировоградской (270) и Запорожской (414 случаев на 100 тысяч жителей).

Уровень госпитализаций самый высокий в Ивано-Франковской области (101,4 на 100 тысяч жителей), самый низкий в Черкасской области (40,8).

В 12 регионах, включая столицу, "зашкаливает" динамика уровня госпитализации тяжелых больных.

Этому предшествовало: По состоянию на 31 января в Украине две области относились к красной зоне эпидемической опасности, 16 областей – к оранжевой, а 7 регионов – к желтой.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине