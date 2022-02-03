Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине лишь две области "желтые", скоро "красными" могут быть 11

Четверг, 3 февраля 2022, 11:01
Больница экстренной помощи, фото с сайта Ивано-Франковской ОГА

В Украине только две области остаются в желтой зоне эпидемической опасности, красные пока тоже две области, остальные регионы – оранжевые.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на утро 3 февраля на самом низком, желтом, уровне эпидопасности остаются Кировоградская и Полтавская области.

За три дня февраля Киев и Киевская область, а также Днепропетровская, Харьковская и Херсонская области переместились из желтой в оранжевую зону.

"Красными" остаются Ивано-Франковская и Ровенская области, но вскоре комиссия ТЭБ и ЧС может установить красный уровень эпидопасности еще в 9 областях: Львовской, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской, Сумской и Хмельницкой.

Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Ивано-Франковской (1986 случаев на 100 тысяч жителей) и Сумской (1817) областях, самый низкий – в Кировоградской (270) и Запорожской (414 случаев на 100 тысяч жителей).

Уровень госпитализаций самый высокий в Ивано-Франковской области (101,4 на 100 тысяч жителей), самый низкий в Черкасской области (40,8).

В 12 регионах, включая столицу, "зашкаливает" динамика уровня госпитализации тяжелых больных.

 

Этому предшествовало: По состоянию на 31 января в Украине две области относились к красной зоне эпидемической опасности, 16 областей – к оранжевой, а 7 регионов – к желтой.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Алена Рощенко. УП
Темы: эпидзоныкарантинэпидемияCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин отказался от участия

фото, видеоПутина предупреждали, что Си Цзиньпин при встрече не будет пожимать ему руку

В Украину прибыла первая партия противоковидных лекарств "Молнупиравир"

В Швеции не исключают нападение России на страну

Боевики стянули гаубицы, танки и системы залпового огня на Луганщину

Россия стянула к Украине дополнительные "силы вторжения" – WP

Все новости...
эпидзоны
Ляшко назвал 9 областей, которые могут "покраснеть" в скором времени
В Украине 16 оранжевых регионов и два красных, наихудшая картина на Франковщине
"Желтыми" остаются только 7 регионов Украины
Последние новости
16:02
Sony купит разработчика видеоигр за 3,6 миллиарда долларов
15:58
Лукашенко пригрозил, что отправит белорусские войска на Донбасс
15:43
Кулеба перед визитом главы МИД Чехии: Земан не сможет навредить отношениям стран
15:32
Олимпиада: украинская биатлонистка заразилась Covid и пропустит соревнование
14:57
Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин отказался от участия
14:36
270 мигрантов согласились покинуть Литву, они получат по 1000 евро
14:29
фото, видеоПутина предупреждали, что Си Цзиньпин при встрече не будет пожимать ему руку
13:47
В январе на рынке небанковских финуслуг появилось 26 новых участников
13:16
Лидер немецкой ХДС допустил совместные европейские поставки оружия в Украину
13:09
Государство в 2021 году предоставило кредитов под госгарантии на 74 миллиарда
Все новости...