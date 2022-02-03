Европа вышла на плато волны Омикрона, есть шанс взять вирус под контроль – ВОЗ

Страны Европы вышли на плато волны коронавируса "Омикрон" и имеют шанс взять под контроль распространение Covid-19, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге.

Источник: Клюге 3 февраля на брифинге европейского бюро ВОЗ, трансляция в Twitter Европейской части ВОЗ

Прямая речь: "Количество случаев заболевания в регионе вышло на плато… Пандемия не закончилась, но у Европейского региона есть исключительная возможность взять под контроль распространение вируса благодаря совпадению трех факторов: большое количество вакцинаций и выработка природного иммунитета к "Омикрону", сезонная пауза после завершения зимы и тот факт, что вариант "Омикрон" менее жесток.

Эта ситуация, в которой мы еще за время этой пандемии не оказывались, дает нам возможность достичь длительного периода покоя и более высокой защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже в случае появления более опасного штамма.

Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое впоследствии может принести нам длительный мир".

Детали: Клюге подчеркнул, что для этого необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию (бустеры), фокусироваться на защите уязвимых слоев населения, следить за появлением новых штаммов, пропагандировать индивидуальную ответственность и меры безопасности.

Он назвал неприемлемой несправедливость в распределении вакцин.

По словам Клюге, в Европе сейчас количество госпитализаций растет там, где меньше людей охвачено вакцинацией, а количество тяжелых случаев не увеличивается значительно благодаря вакцинации.

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