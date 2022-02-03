Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европа вышла на плато волны Омикрона, есть шанс взять вирус под контроль – ВОЗ

Четверг, 3 февраля 2022, 13:21
Европа вышла на плато волны Омикрона, есть шанс взять вирус под контроль – ВОЗ
Ганс Клюге, скриншот с трансляции

Страны Европы вышли на плато волны коронавируса "Омикрон" и имеют шанс взять под контроль распространение Covid-19, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге.

Источник: Клюге 3 февраля на брифинге европейского бюро ВОЗ, трансляция в Twitter Европейской части ВОЗ

Прямая речь: "Количество случаев заболевания в регионе вышло на плато… Пандемия не закончилась, но у Европейского региона есть исключительная возможность взять под контроль распространение вируса благодаря совпадению трех факторов: большое количество вакцинаций и выработка природного иммунитета к "Омикрону", сезонная пауза после завершения зимы и тот факт, что вариант "Омикрон" менее жесток.

Реклама:

Эта ситуация, в которой мы еще за время этой пандемии не оказывались, дает нам возможность достичь длительного периода покоя и более высокой защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже в случае появления более опасного штамма.

Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое впоследствии может принести нам длительный мир".

Детали: Клюге подчеркнул, что для этого необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию (бустеры), фокусироваться на защите уязвимых слоев населения, следить за появлением новых штаммов, пропагандировать индивидуальную ответственность и меры безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Он назвал неприемлемой несправедливость в распределении вакцин.

По словам Клюге, в Европе сейчас количество госпитализаций растет там, где меньше людей охвачено вакцинацией, а количество тяжелых случаев не увеличивается значительно благодаря вакцинации.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусэпидемияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: