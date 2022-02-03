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ЕС готовит общий ответ на российское письмо о гарантиях безопасности

Четверг, 3 февраля 2022, 16:46

Европейский Союз работает над общим ответом на письмо, полученное многими его странами-членами от России в начале этой недели с просьбой предоставить гарантии безопасности.

Об этом заявила в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы работаем над координацией ответа... Мы объединены в Европейском Союзе, и потому понятно, что ответ будет отражать это единство", - сказала фон дер Ляйен во время визита в Хельсинки.

Ранее на этой неделе Россия обратилась к странам-членам НАТО и ОБСЕ, включая Финляндию, с просьбой предоставить юридически обязательные гарантии безопасности.

"Прежде всего, Россия должна пойти на деэскалацию", – заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, с которой фон дер Ляйен встретилась в Хельсинки.

Финляндия, имеющая самую длинную внешнюю границу ЕС с Россией и не являющаяся членом НАТО, со все большей обеспокоенностью смотрит на рост агрессивности своего соседа.

Фон дер Ляйен призвала Россию вернуться на путь "мира и диалога".

"В случае дальнейшей военной агрессии против Украины будут финансово-экономические санкции с нашей стороны... Надеемся, что в этом нет необходимости", - сказала она.

Ранее издание El Pais опубликовало документы, которые, по его словам, являются ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В Госдепе подтвердили, что документы являются настоящим письменным ответом Вашингтона на предложения Москвы.

Согласно документам, США и НАТО не готовы принять ключевые требования России о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года.

В то же время они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие как вооруженный контроль.

Темы: ЕвропаРосcия


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