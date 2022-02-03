Скандал с Трухиным: В Раде появилось предложение уволить главу ДБР

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту относительно увольнения директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Источник: информация на сайте Верховной Рады

Подробности: Инициаторами проекта постановления №7010 стали 13 нардепов от "Европейской солидарности" и Кира Рудык с Ярославом Железняком из "Голоса".

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Полное название: "Проект Постановления об обращении к Президенту Украины относительно признания работы Директора Государственного бюро расследований Сухачева А.А. неудовлетворительной и увольнения указанного лица с занимаемой должности".

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