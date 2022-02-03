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Скандал с Трухиным: В Раде появилось предложение уволить главу ДБР

Четверг, 3 февраля 2022, 19:52
Фото: ДБР

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту относительно увольнения директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Источник: информация на сайте Верховной Рады

Подробности: Инициаторами проекта постановления №7010 стали 13 нардепов от "Европейской солидарности" и Кира Рудык с Ярославом Железняком из "Голоса".

Полное название: "Проект Постановления об обращении к Президенту Украины относительно признания работы Директора Государственного бюро расследований Сухачева А.А. неудовлетворительной и увольнения указанного лица с занимаемой должности".

Знать больше: "Я сейчас тихонько пойду в лес". УП публикует видео полицейских с места ДТП Трухина

Что этому предшествовало:

  • 3 февраля народные депутаты по "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский все еще не отреагировална публикацию видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видеоо ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".
  • Меньше чем за сутки Трухина исключили из партии и завели относительно него еще одно уголовное производство из-за предложения взятки.
  • Сам Трухин после публикации расследования "Украинской правды" заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаТрухин


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