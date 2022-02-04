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Президент Еврокомиссии: у ЕС подготовлен пакет "жестких и комплексных" санкций против РФ

Пятница, 4 февраля 2022, 10:00
Президент Еврокомиссии: у ЕС подготовлен пакет жестких и комплексных санкций против РФ
Урсула фон дер Ляйен, фото Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины.

Как сообщает Reuters, об этом она сказала в комментарии немецкому Handeslblatt и французскому Les Echos, пишет "Европейская правда".

"Мы подготовили пакет жестких и комплексных финансовых и экономических санкций", - сказала Урсула фон дер Ляйен, отметив, что они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта, в частности, техники.

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Пакет включает также меры против российского газопровода "Северный поток-2". Президент Еврокомиссии отметила, что запуск его в эксплуатацию будет зависеть "от поведения России".

"Санкции могут серьезно задеть близкое окружение Путина и олигархов", - добавила она.

Ранее неофициально сообщалось, что на текущей неделе Еврокомиссия завершит работу над пакетом мощных потенциальных санкций против Российской Федерации.

Напомним, на встрече 24 января Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Источники европейских СМИ при этом сообщали, что страны ЕС продолжают расходиться во мнениях относительно того, как реагировать на разные сценарии, и обсуждают, какие действия РФ будут считаться вторжением.

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Темы: ЕСсанкцииРосcия
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