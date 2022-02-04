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Президентка Єврокомісії: ЄС має наготові пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти РФ

П'ятниця, 4 лютого 2022, 10:00
Президентка Єврокомісії: ЄС має наготові пакет жорстких і комплексних санкцій проти РФ
Урсула фон дер Ляєн, фото Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підготував пакет  "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії на випадок, якщо Кремль вдасться до нової агресії проти України.

Як повідомляє Reuters, про це вона сказала в коментарі німецькій Handeslblatt та французькій Les Echos, пише "Європейська правда".

"Ми підготували пакет жорстких і комплексних фінансових та економічних санкцій", - сказала Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що вони включають обмеження на доступ до іноземного капіталу та контроль експорту, зокрема техніки. 

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Пакет включає також заходи проти російського газопроводу "Північний потік-2". Президентка Єврокомісії зазначила, що запуск його в експлуатацію залежатиме "від поведінки Росії". 

"Санкції можуть серйозно зачепити близьке оточення Путіна й олігархів", - додала вона. 

Раніше неофіційно повідомлялося, що цього тижня Єврокомісія завершить роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, на зустрічі 24 січня Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Джерела європейських ЗМІ при цьому повідомляли, що країни ЄС продовжують розходитися в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, та обговорюють, які дії РФ вважатимуться вторгненням. 

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Теми: ЄСсанкціїРосія
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