Президентка Єврокомісії: ЄС має наготові пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти РФ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС підготував пакет "жорстких і комплексних" санкцій проти Росії на випадок, якщо Кремль вдасться до нової агресії проти України.
Як повідомляє Reuters, про це вона сказала в коментарі німецькій Handeslblatt та французькій Les Echos, пише "Європейська правда".
"Ми підготували пакет жорстких і комплексних фінансових та економічних санкцій", - сказала Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що вони включають обмеження на доступ до іноземного капіталу та контроль експорту, зокрема техніки.
"Санкції можуть серйозно зачепити близьке оточення Путіна й олігархів", - додала вона.
Раніше неофіційно повідомлялося, що цього тижня Єврокомісія завершить роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти Російської Федерації.
Джерела європейських ЗМІ при цьому повідомляли, що країни ЄС продовжують розходитися в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, та обговорюють, які дії РФ вважатимуться вторгненням.