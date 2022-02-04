Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук отказался от своих показаний

Нацгвардиец Артемий Рябчук, обоснованно подозреваемый в убийстве пятерых коллег на территории завода "Южмаш" в Днепре, отказался от своих предыдущих показаний.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии УП

Дословно: "Да, действительно подозреваемый обратился к следователю с заявлением с отказом от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь следствие владеет достаточным массивом доказательной базы.

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Досудебное расследование продолжается.

Относительно якобы психологического давления на подозреваемого – это не соответствует действительности. Следователи ГБР работают исключительно в рамках действующего законодательства.

Детали: В бюро подчеркнули, что все действия, которые производились с подозреваемым, происходили с участием его защитника.

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В свою очередь, адвокат Игорь Степанов в комментарии "Радио Свобода" сообщил, что подал заявления в ГБР и военную прокуратуру, которыми требует признать Рябчука потерпевшим и требует открыть уголовное производство для расследования ситуации в воинской части.

В то же время Степанов отметил, что больше не будет представлять Рябчука в суде: у него будут новые адвокаты.

Что предшествовало: Служащему Национальной гвардии Артемию Рябчуку, который убил из автомата пятерых и ранил еще пятерых военнослужащих на заводе "Южмаш" в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В своей речи в суде Рябчук попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину.

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