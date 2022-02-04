Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук отказался от своих показаний
Нацгвардиец Артемий Рябчук, обоснованно подозреваемый в убийстве пятерых коллег на территории завода "Южмаш" в Днепре, отказался от своих предыдущих показаний.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии УП
Дословно: "Да, действительно подозреваемый обратился к следователю с заявлением с отказом от предыдущих показаний. Но это никак не влияет на ход досудебного расследования. Ведь следствие владеет достаточным массивом доказательной базы.
Досудебное расследование продолжается.
Относительно якобы психологического давления на подозреваемого – это не соответствует действительности. Следователи ГБР работают исключительно в рамках действующего законодательства.
Детали: В бюро подчеркнули, что все действия, которые производились с подозреваемым, происходили с участием его защитника.
В свою очередь, адвокат Игорь Степанов в комментарии "Радио Свобода" сообщил, что подал заявления в ГБР и военную прокуратуру, которыми требует признать Рябчука потерпевшим и требует открыть уголовное производство для расследования ситуации в воинской части.
В то же время Степанов отметил, что больше не будет представлять Рябчука в суде: у него будут новые адвокаты.
Что предшествовало: Служащему Национальной гвардии Артемию Рябчуку, который убил из автомата пятерых и ранил еще пятерых военнослужащих на заводе "Южмаш" в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.
В своей речи в суде Рябчук попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину.
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
- В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на котором Рябчук рассказывает хронологию своих действий.
- Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил драку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но это событие имело место 3 недели назад.