Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили факт драки 3 недели назад
Командование Национальной гвардии подтвердило, что Артемий Рябчук пытался помешать драке коллег в военнйо части 3 недели назад и сообщил об этом руководству.
Источник: "Укринформ", ссылаясь на брифинг Министерства внутренних дел в Днепре с комментарием командующего Нацгвардией Николая Балана
Прямая речь Балана: "Еще до прибытия в Днепр мы получили информацию, что это могло быть следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва.
Общаясь с личным составом караула, военнослужащими, которые несли службу в одном подразделении, изучая характеристики данного военнослужащего, мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось".
Детали: По словам командования, коллеги по службе при предварительном общении со следователями отрицали любые факты буллинга или неуставных отношений с Рябчуком. К тому же большинство личного состава воинской части имеют положительные отзывы о его службе и поведении.
В ходе ежедневных медицинских осмотров признаков и следов издевательства или избиения не фиксировались. Перед началом службы с Рябчуком общалась психолог, которая проверяла его психическое состояние и сверялась с выводами психолога военно-медицинской комиссии.
Она никаких возражений или оговорок в отношении Рябчука не давала, как отметили на брифинге представители МВД.
В то же время, по данным народной депутатки от "Слуги народа" Юлии Яцик, драка между коллегами Рябчука, о которой отметил Балан, произошла два месяца, а не три недели назад.
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 3:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии. В 9:30 утра солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
- Задержанному Рябчуку следователи ГБР сообщили о подозрении в умышленном убийстве, дезертирстве и ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием. Его психическое состояние проверят в ходе экспертизы, а также установят, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прокуроры планируют в суде ходатайствовать о мере пресечения для Рябчука в виде ареста без права внесения залога.
- В СМИ попало видео якобы допроса задержанного стрелка правоохранителями, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
- Народная депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик рассказала, что нацгвардиец сообщил руководству о драке между солдатами два месяца назад, но руководство его проигнорировало, а товарищи по службе начали издеваться.
- Командующий Нацгвардии Николай Балан из-за инцидента написал заявление об отставке и вручил его министру внутренних дел Денису Монастырскому и президенту Владимиру Зеленскому. Государственное бюро расследований зарегистрировало также уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии.