Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили факт драки 3 недели назад

Командование Национальной гвардии подтвердило, что Артемий Рябчук пытался помешать драке коллег в военнйо части 3 недели назад и сообщил об этом руководству.

Источник: "Укринформ", ссылаясь на брифинг Министерства внутренних дел в Днепре с комментарием командующего Нацгвардией Николая Балана

Прямая речь Балана: "Еще до прибытия в Днепр мы получили информацию, что это могло быть следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва.

Общаясь с личным составом караула, военнослужащими, которые несли службу в одном подразделении, изучая характеристики данного военнослужащего, мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось".

Детали: По словам командования, коллеги по службе при предварительном общении со следователями отрицали любые факты буллинга или неуставных отношений с Рябчуком. К тому же большинство личного состава воинской части имеют положительные отзывы о его службе и поведении.

В ходе ежедневных медицинских осмотров признаков и следов издевательства или избиения не фиксировались. Перед началом службы с Рябчуком общалась психолог, которая проверяла его психическое состояние и сверялась с выводами психолога военно-медицинской комиссии.

Она никаких возражений или оговорок в отношении Рябчука не давала, как отметили на брифинге представители МВД.

В то же время, по данным народной депутатки от "Слуги народа" Юлии Яцик, драка между коллегами Рябчука, о которой отметил Балан, произошла два месяца, а не три недели назад.

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