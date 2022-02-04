Путин сделал вид, что спит на Олимпиаде, когда выходила украинская команда

Президент России Владимир Путин сделал вид, что спит, в момент, когда украинская команда спортсменов появилась на стадионе в ходе торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекин.

Источник: Daily Mail

Детали: По словам британских журналистов, Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями в момент, когда на центр стадиона "Птичье гнездо" в Пекине вышла украинская олимпийская сборная.

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Путин сидел без маски на лице, хотя китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Глава Китая Си Цзиньпинь всю церемонию сидел в маске.

Путин один из немногих иностранных гостей, посещающих Олимпиаду в Китае. В частности, присутствуют также президенты Таджикистана, Египта и Казахстана. Лидеры западных стран бойкотируют Олимпиаду из-за притеснений этнической группы уйгуров китайским правительством.

Перед этим российский президент провел официальную встречу с китайским лидером, на которой стороны подписали совместное заявление с "осуждением действий НАТО и США".

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