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Путин сделал вид, что спит на Олимпиаде, когда выходила украинская команда

Пятница, 4 февраля 2022, 15:39
Выражение лица Путина в момент появления украинской команды. скриншот трансляции американского телеканала cnbc

Президент России Владимир Путин сделал вид, что спит, в момент, когда украинская команда спортсменов появилась на стадионе в ходе торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекин.

Источник: Daily Mail

Детали: По словам британских журналистов, Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями в момент, когда на центр стадиона "Птичье гнездо" в Пекине вышла украинская олимпийская сборная.

Путин сидел без маски на лице, хотя китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Глава Китая Си Цзиньпинь всю церемонию сидел в маске.

Путин один из немногих иностранных гостей, посещающих Олимпиаду в Китае. В частности, присутствуют также президенты Таджикистана, Египта и Казахстана. Лидеры западных стран бойкотируют Олимпиаду из-за притеснений этнической группы уйгуров китайским правительством.

Перед этим российский президент провел официальную встречу с китайским лидером, на которой стороны подписали совместное заявление с "осуждением действий НАТО и США".

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Предыстория: 

  • На встрече с Си Цзиньпинем Путин добился от Китая поддержки в противостоянии с НАТО и США, включая осуждение "расширения Альянса на Восток".
  • Церемония открытия Олимпиады началась в 14:00 по киевскому времени на пекинском стадионе "Птичье гнездо". Украинский сине-желтый флаг пронесли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.
  • Российские спортсмены в третий раз подряд выступают на Олимпиаде без флага РФ из-за допинговых скандалов.
  • Несмотря на строгие карантинные ограничения и ежедневное тестирование спортсменов и членом персонала, на Олимпиаде разразилась вспышка коронавируса среди спортсменов и членов персонала.
  • Канада, Австралия, США, Великобритания, Япония и ряд других стран объявили бойкот Олимпиаде, отметив, что дипломатические и правительственные представители этих стран не будут посещать церемонию открытия и завершения.



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