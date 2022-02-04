"Утерянное" видео ДТП с Трухиным: у Венедиктовой вину положили на патрульную полицию

Офис генпрокурора утверждает, что Национальная полиция просила у патрульных записи с места ДТП с депутатом "Слуги народа" Александром Трухиным уже через два дня после аварии, но видео якобы не сохранилось.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Согласно письменному ответу Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции по запросам органа досудебного расследования, видеозаписи из нагрудных регистраторов работников полиции, которые были на месте указанного происшествия, не сохранились. Поэтому запись с боди-камеры Петрика не могла быть приобщена к материалам уголовного производства.

Запросы по истребованию записей с боди-камер сотрудников полиции были инициативно направлены в УПП СУ ГУНП в Киеве (Управление патрульной полиции – ред.) следователями Национальной полиции 25.08.2021, а следователями ГБР – 03.09.2021. По указанным запросам получены письменные ответы об отсутствии таких записей".

Детали: Также в Офисе генпрокурору сообщили УП, что судья 30 августа наложил арест на автомобиль Audi-A8, фигурировавший в ДТП.

В то же время, в публичном судебном реестре отсутствуют решения об аресте любых автомобилей в Киеве и Киевской области, датированные 30 августа.

Также сообщается, что орган досудебного расследования изъял смывы, микрослои и вещества, в т.ч. из подушек безопасности этого авто, а 8 сентября назначили ДНК-экспертизу, чтобы узнать, кто действительно был за рулем.

Предыстория:

23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".

Меньше чем за сутки Трухина исключили из партии и завели относительно него еще одно уголовное производство из-за предложения взятки.

Сам Трухин после публикации расследования "Украинской правды" заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

Экс-глава МВД Арсен Аваков уверен, что новое руководство ведомства видело видео с ДТП, в котором замешан нардеп фракции "Слуга народа" Александр Трухин, и которое опубликовала в своем расследовании "Украинская правда".

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