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Понедельник, 7 февраля 2022, 13:14
Фото pixabay.com

В ближайшие сутки циклон из Европы принесет в Украину мокрый снег и сильный ветер.

Источник: синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр в Facebook

Прямая речь Диденко: "Мокрый снег будет идти в ближайшую ночь повсюду, однако днем ​​атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении, поэтому в дневные часы северные области Украины и большинство западных (кроме Карпат), а также значительная часть центральных областей (кроме Полтавской и Днепропетровской) будут без осадков".

Детали: 8 февраля на Востоке, Юге, в Полтавской и Днепропетровской областях – мокрый снег и дождь.

По всей стране ожидается сильный северо-западный ветер, местами до штормовых порывов.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться около нуля, в южной части ожидается +2+7 градусов.

В Киеве ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​без осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°С.

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По прогнозу Диденко, на этой неделе в Украине будет сравнительно тепло, ветрено и влажно. Серьезные осадки не ожидаются.

Темы: погода


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