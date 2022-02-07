Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Понедельник, 7 февраля 2022, 12:14
Фото pixabay.com

В ближайшие сутки циклон из Европы принесет в Украину мокрый снег и сильный ветер.

Источник: синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр в Facebook

Прямая речь Диденко: "Мокрый снег будет идти в ближайшую ночь повсюду, однако днем ​​атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении, поэтому в дневные часы северные области Украины и большинство западных (кроме Карпат), а также значительная часть центральных областей (кроме Полтавской и Днепропетровской) будут без осадков".

Реклама:

Детали: 8 февраля на Востоке, Юге, в Полтавской и Днепропетровской областях – мокрый снег и дождь.

По всей стране ожидается сильный северо-западный ветер, местами до штормовых порывов.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться около нуля, в южной части ожидается +2+7 градусов.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​без осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°С.

По прогнозу Диденко, на этой неделе в Украине будет сравнительно тепло, ветрено и влажно. Серьезные осадки не ожидаются.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
погода
Жара в Украине продолжает бить рекорды, но впереди облегчение
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
Три температурных рекорда были в Киеве 27 августа
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: