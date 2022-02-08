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Жена внесла за Чауса залог более чем в 700 тысяч

Вторник, 8 февраля 2022, 17:56

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, внес залог в размере почти 718 тысяч гривен.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, ответ на запрос "Украинской правды" Высшего антикорсуда

Детали: Указывается, что Чаус внес 717 900 гривен 7 февраля.

Upd. ВАКС на запрос "Украинской правды" уточнил, что средства внесла его жена Светлана Чаус.

 

Напомним: 

Суд 1 февраля назначил ему этот залог, который должен был уплатить в течение 5 рабочих дней.

Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года.

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По законам Украины, общий срок домашнего ареста не может быть больше 6 месяцев.

Прокурор просила содержания под стражей, суд избрал залог.

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Чауссуд


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