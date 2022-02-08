Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жена внесла за Чауса залог более чем в 700 тысяч

Вторник, 8 февраля 2022, 16:56
Жена внесла за Чауса залог более чем в 700 тысяч

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, внес залог в размере почти 718 тысяч гривен.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, ответ на запрос "Украинской правды" Высшего антикорсуда

Детали: Указывается, что Чаус внес 717 900 гривен 7 февраля.

Реклама:

Upd. ВАКС на запрос "Украинской правды" уточнил, что средства внесла его жена Светлана Чаус.

 

Напомним: 

Суд 1 февраля назначил ему этот залог, который должен был уплатить в течение 5 рабочих дней.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года.

По законам Украины, общий срок домашнего ареста не может быть больше 6 месяцев.

Прокурор просила содержания под стражей, суд избрал залог.

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Чауссуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Чаус
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: