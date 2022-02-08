Жена внесла за Чауса залог более чем в 700 тысяч
Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, внес залог в размере почти 718 тысяч гривен.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, ответ на запрос "Украинской правды" Высшего антикорсуда
Детали: Указывается, что Чаус внес 717 900 гривен 7 февраля.
Upd. ВАКС на запрос "Украинской правды" уточнил, что средства внесла его жена Светлана Чаус.
Напомним:
Суд 1 февраля назначил ему этот залог, который должен был уплатить в течение 5 рабочих дней.
Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года.
По законам Украины, общий срок домашнего ареста не может быть больше 6 месяцев.
Прокурор просила содержания под стражей, суд избрал залог.
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Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлил и с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться по поводу его похищения.
- 30 июля экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев.
- 4 августа Чаусу отправили под круглосуточный домашний арест.