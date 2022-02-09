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"Затмение и злоба": в ГБР рассказали объяснения Рябчука о расстреле нацгвардейцев

Среда, 9 февраля 2022, 11:53
Затмение и злоба: в ГБР рассказали объяснения Рябчука о расстреле нацгвардейцев
Алексей Сухачев. фото ГБР

Во время первого допроса подозреваемый в расстреле нацгвардейцев Артемий Рябчук сказал, что на момент совершения преступления находился в состоянии "затмения и злобы", но позже от своих слов отказался.

Источник: директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Детали: Сухачев сообщил, что к Рябчуку применены меры усиленной безопасности в местах его содержания и рассказал детали его показаний.

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Прямая речь: "В ходе допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в этой части он начал в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны от солдат солдат старшего призыва, начавшегося с конца ноября 21 года и продолжавшегося до момента совершения преступления.

Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле через сообщение им командирам о нарушении военного устава при несении служб и т.д.

Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления находился в таком эмоциональном состоянии как затмение и злоба, что ограничивало его осознание действий, которые он совершал.

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Эти обстоятельства будут проверяться во время уже проводимой психолого-психиатрической экспертизы".

Детали: В то же время Сухачев сообщил, что 3 февраля Рябчук сменил адвоката и отказался от своих предыдущих показаний.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января на территории завода "Южмаш" в Днепре нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. В 9:30 того же дня солдата-убийцу задержали патрульные полицейские. 
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства НГУ, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на котором Рябчук рассказывал хронологию своих действий. 
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил драку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, сослуживцы признали солдата "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но отметило, что это событие имело место 3 недели назад.
  • Рябчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Валентина Романенко, УП
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