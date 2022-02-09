Распространение Covid замедлилось, но количество смертей выросло – ВОЗ

За прошлую неделю в мире зафиксировали на 17% меньше случаев коронавируса, чем за неделю до того, а количество смертей выросло на 7%.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на еженедельный бюллетень ВОЗ, "The Guardian" со ссылкой на помощника главы ВОЗ Брюса Эйлуорда

Детали: В период с 31 января по 6 февраля в мире зафиксировали 19 276 472 новых случая коронавируса, что на 17% меньше по сравнению с прошлой неделей, в то время как количество смертей выросло на 7% и составило и 67 953.

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Регион Восточного Средиземноморья сообщил о росте новых еженедельных случаев на 36%, в то время как все остальные регионы ВОЗ сообщили о снижении: Северная и Южная Америка – на 36%, регион Юго-Восточной Азии – на 32%, Африканский регион – на 22%, регион Западной части Тихого океана – на 8% и Европейский регион – на 7%.

Смертность выросла в Юго-Восточной Азии – на 67%, Восточном Средиземноморье – на 45% и Европе – на 2%. В Африке и регионе Западной части Тихого океана она уменьшилась на 14% и 5% соответственно.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за прошлую неделю зарегистрировано в США (1 874 006; уменьшение на 50%), Франции (1 738 18; уменьшение на 26%), Германии (1 285 375; увеличение на 22%), Бразилии (1 241 025; аналогично показателям предыдущей недели) и Индии (1 095 616; уменьшение на 41%).

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Наибольшее количество новых смертей за неделю зафиксировано в США (14090; снижение на 15%), Индии (7888; увеличение на 69%), РФ (4686; аналогично показателям предыдущей недели), Бразилии (4610; увеличение на 39%) и Мексике (2910; увеличение на 48%).

В ВОЗ отмечают, что за прошлую неделю в мире усилилось превалирование штамма "Омикрон": его обнаруживают почти во всех странах. В то же время, наблюдается снижение доли других вариантов коронавируса.

За последние 30 дней "Омикрон" был обнаружен в 96,7% образцов биоматериала, а вариант Дельта – только в 3,3% образцов.

Помощник главы ВОЗ Брюс Эйлуорд отметил, что по-прежнему ежедневно выявляется 2 миллиона случаев заболевания и свыше 5 тысяч смертей – такие показатели "абсолютно ошеломляют".

Он также сказал, что миру нужно $16 млрд инвестиций для выхода из активной фазы пандемии: "Это кажется значительной суммой денег, но это меньше, чем сейчас ежемесячно теряет мир".

Справка: По состоянию на утро 9 февраля в мире уже зафиксировали 401 176 571 случай заражения коронавирусом и 5 782 794 смертей, выздоровели 320 961 162 человека.