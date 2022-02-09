Адвоката и топ-менеджера киевского банка поймали на взятке

Адвоката и топ-менеджера одного из столичных банков разоблачили на получении взятки за влияние на принятие решения сотрудниками Нацбанка Украины.

Источник: сообщение Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Операционный директор одного из столичных банков в сговоре с руководителем адвокатского объединения требовали от представителя частной фирмы 5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за влияние на принятие решения сотрудниками НБУ о предоставлении указанному обществу разрешительных документов на осуществление деятельности по финансовому лизингу, а также включение общества в соответствующий реестр".

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Подробности: Сообщается, что адвокат и представитель банка задержан при получении второй части взятки в сумме 2,5 тысяч долларов США.

Задержанным сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Дело возбуждено по статье "Злоупотребление влиянием" ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.