В законодательстве Германии нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине – Кулеба

В немецком законодательстве нет никаких юридических запретов на поставку вооружения Украине, это решение сугубо политическое.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

По словам министра, эту позицию он озвучил на встрече с главой МИД Анналеной Бербок, которая на этой неделе приезжала в Киев.

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"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. Мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Это сугубо политическое решение. Если это сугубо политическое решение, значит, оно может быть, по крайней мере, частично модифицировано. С этим Анналена уехала", - сказал Кулеба.

Министр тогда после встречи заявил, что стороны нашли проект решения, однако сегодня отказался говорить о подробностях.

"Мы о чем-то поговорили, она поехала советоваться с коллегами в правительстве, для чего я буду ей сейчас еще больше усложнять жизнь? Этот вопрос чрезвычайно сложен… Немецкое правительство уже достаточно настрадалось из-за этого вопроса. Они прекрасно все знают, все понимают. Решение за ними, теперь мы посмотрим, какой шаг они сделают", - сказал Кулеба.

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В понедельник стало известно, что Украина получила официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 защитных шлемов для военных.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом к немецкому правительству, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля назвал несправедливыми объяснения Германии о непоставках оружия Украине.

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