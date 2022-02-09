Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В законодательстве Германии нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине – Кулеба

Среда, 9 февраля 2022, 16:57
В законодательстве Германии нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине – Кулеба
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО C FACEBOOK

В немецком законодательстве нет никаких юридических запретов на поставку вооружения Украине, это решение сугубо политическое.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

По словам министра, эту позицию он озвучил на встрече с главой МИД Анналеной Бербок, которая на этой неделе приезжала в Киев.

Реклама:

"Я честно сказал: Анналена, ваша позиция несправедлива. Мы проанализировали всю вашу нормативную базу, и нет никаких юридических запретов на поставку оружия Украине. Это сугубо политическое решение. Если это сугубо политическое решение, значит, оно может быть, по крайней мере, частично модифицировано. С этим Анналена уехала", - сказал Кулеба.

Министр тогда после встречи заявил, что стороны нашли проект решения, однако сегодня отказался говорить о подробностях.

"Мы о чем-то поговорили, она поехала советоваться с коллегами в правительстве, для чего я буду ей сейчас еще больше усложнять жизнь? Этот вопрос чрезвычайно сложен… Немецкое правительство уже достаточно настрадалось из-за этого вопроса. Они прекрасно все знают, все понимают. Решение за ними, теперь мы посмотрим, какой шаг они сделают", - сказал Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник стало известно, что Украина получила официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 защитных шлемов для военных.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом к немецкому правительству, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля назвал несправедливыми объяснения Германии о непоставках оружия Украине.

Читайте больше о дискуссиях в Германии на эту тему: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику по Украине

Темы: ГерманияУкраинаоружиеКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Германия
В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
В Берлине требуют отменить выступление россиянки Нетребко в государственной опере
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: