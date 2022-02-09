У законодавстві Німеччини немає жодних юридичних заборон на поставку зброї Україні – Кулеба

У німецькому законодавстві немає жодних юридичних заборон на поставку озброєння Україні і це рішення суто політичне.

Про це заявив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

За словами міністра, цю позицію він озвучив на зустрічі із главою МЗС Анналеною Бербок, яка цього тижні приїжджала в Київ.

Реклама:

"Я чесно сказав: Анналена, ваша позиція несправедлива. Ми проаналізували всю вашу нормативну базу і немає жодних юридичних заборон на постачання зброї Україні. Це суто політичне рішення. Якщо це суто політичне рішення, значить воно може бути принаймні частково модифіковане. З цим Анналена поїхала назад", - сказав Кулеба.

Міністр тоді після зустріч заявив, що сторони знайшли проєкт рішення, проте сьогодні відмовився говорити про подробиці.

"Ми про щось поговорили, вона поїхала радитися з колегами по уряду, чому я буду їй зараз ще більше ускладнювати життя. Це питання надзвичайно складне…Німецький уряд вже достатньо настраждався через це питання. Вони прекрасно все знають, все розуміють. Рішення за ними, тепер ми подивимося, який крок вони зроблять", - сказав Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок стало відомо, що Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових.

Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося з офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні.

Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України