ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в округе №206 на Черниговщине, где в 2019 году был избран нардепом Антон Поляков.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Ломако кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года от политической партии УДАР (Украинский Демократический Альянс).

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