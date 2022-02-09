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ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова

Среда, 9 февраля 2022, 18:28
ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова
Фото: ЧЕСНО

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в округе №206 на Черниговщине, где в 2019 году был избран нардепом Антон Поляков.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Ломако кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года от политической партии УДАР (Украинский Демократический Альянс).

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Предыстория:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
  • В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.
  • Позже первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме Полякова, кроме метадона и алкоголя, нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Украинская правда
Темы: виборыПоляковВерховная Рада
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