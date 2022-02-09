Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова

Среда, 9 февраля 2022, 19:28
Фото: ЧЕСНО

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в округе №206 на Черниговщине, где в 2019 году был избран нардепом Антон Поляков.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Ломако кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года от политической партии УДАР (Украинский Демократический Альянс).

Предыстория:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
  • В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.
  • Позже первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме Полякова, кроме метадона и алкоголя, нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Украинская правда
Темы: виборыПоляковВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
виборы
"Цифровое народовластие" в "Дії" как репетиция к электронным выборам
Большое строительство. Как Зеленский и его партия готовятся к выборам
В МОН отказываются признавать выборы президента Могилянки
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...