ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова
Среда, 9 февраля 2022, 18:28
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в округе №206 на Черниговщине, где в 2019 году был избран нардепом Антон Поляков.
Источник: сообщение ЦИК
Дословно: "Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Ломако кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года от политической партии УДАР (Украинский Демократический Альянс).
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Предыстория:
- Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
- Полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
- В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.
- Позже первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме Полякова, кроме метадона и алкоголя, нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.
Украинская правда