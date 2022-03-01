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Украинские школьники тоже вышли на войну против России – дедосят сайты

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 03:01
Украинские школьники тоже вышли на войну против России – дедосят сайты
Фото pixabay.com

Ученики украинских школ ведут мощную кибервойну с Россией – участвуют в организации кибератак на сайты российских органов власти, инфраструктуры и пропагандистских СМИ.

Источник: Освіта.ua, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Российские СМИ сообщают: "26 февраля прошли беспрецедентные по масштабу кибератаки на портал Госуслуги, сайты Кремля, Госдумы, Первого канала, Роскосмоса и Российские железные дороги. Более 50 DDoS-атак более чем в 1 Тбайт". Какая жалость"

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Детали: Для инструктирования и координации участников кибератак созданы группы в социальных сетях. Только в одной из таких групп взаимодействуют около 800 участников.

Участники этой группы сообщили Освіта.ua, что борьбу ведут именно школьники, даже пятиклассники. Также они приобщили к работе своих родителей, дедушек и бабушек.

Специалисты считают, что к этой киберборьбе может приобщиться каждый, ведь в сети размещены инструкции, доступные пользователям любого уровня.

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Темы: Росcиявойнадетиинтернет
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