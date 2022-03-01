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Пограничникам в западных областях срочно требуются техника и водители

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 13:57

Пограничникам в западных областях Украины срочно требуются техники повышенной проходимости и водители.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники обращаются ко всем небезразличным с просьбой помочь с полноприводной легковой и грузовой автомобильной техникой, пассажирскими автобусами.

Указанный транспорт необходим для выполнения боевых задач по обороне нашего государства. А также обращаемся к гражданам, которые имеют возможность при необходимости осуществить перевозку личного состава и грузов собственным автотранспортом.

Если можете помочь, звоните по телефону:

(067)-927-02-64 – Черновицкий пограничный отряд;

(050)-236-51-56 – Мукачевский пограничный отряд;

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(068)-598-48-75 – Чопский пограничный отряд;

(068)-649-24-95 – Львовский пограничный отряд;

(067)-680-68-41 – г. Великие Мосты, Кинологический учебный центр (Львовская область);

(098)-573-33-44 – Луцкий пограничный отряд;

Темы: войнаграницаПограничная служба
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