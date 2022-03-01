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Британия вводит санкции против Беларуси за помощь России во вторжении

Вторник, 1 марта 2022, 21:59

Великобритания заявила, что введет санкции против Беларуси за ее роль во вторжении России.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Под санкции попадут начальник Генштаба Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич и еще три заместителя министра обороны, а также два военных предприятия.

В список внесли:

генерал-майор Андрей Бурдыко, начальник тыла Вооруженных Сил Беларуси

генерал-майор Сергей Симоненко, начальник вооружения

генерал-майор Андрей Жук, заместитель министра обороны

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Эти люди не смогут поехать в Великобританию, а их британские активы будут заморожены.

Беларусь принимала участие в совместных военных учениях с Россией в преддверии вторжения, и некоторые российские войска вошли в Украину со стороны белорусской границы.

Украина также заявила сегодня, что на границе скопилось 300 белорусских танков.

"Мы причиняем экономическую боль Путину и его близким. Мы не успокоимся, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - сказала министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Режим Лукашенко активно помогает и подстрекает к незаконному вторжению России, и его заставят ощутить на себе экономические последствия своей поддержки Путина. Там негде будет спрятаться", - сказала Трасс.

Темы: Великобритания
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