Британия вводит санкции против Беларуси за помощь России во вторжении
Великобритания заявила, что введет санкции против Беларуси за ее роль во вторжении России.
Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".
Под санкции попадут начальник Генштаба Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич и еще три заместителя министра обороны, а также два военных предприятия.
В список внесли:
генерал-майор Андрей Бурдыко, начальник тыла Вооруженных Сил Беларуси
генерал-майор Сергей Симоненко, начальник вооружения
генерал-майор Андрей Жук, заместитель министра обороны
Эти люди не смогут поехать в Великобританию, а их британские активы будут заморожены.
Беларусь принимала участие в совместных военных учениях с Россией в преддверии вторжения, и некоторые российские войска вошли в Украину со стороны белорусской границы.
Украина также заявила сегодня, что на границе скопилось 300 белорусских танков.
"Мы причиняем экономическую боль Путину и его близким. Мы не успокоимся, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - сказала министр иностранных дел Лиз Трасс.
"Режим Лукашенко активно помогает и подстрекает к незаконному вторжению России, и его заставят ощутить на себе экономические последствия своей поддержки Путина. Там негде будет спрятаться", - сказала Трасс.