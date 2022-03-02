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Госпогранслужба: Граница с ЕС и Молдовой уже менее загружена

Анастасия КалатурСреда, 2 марта 2022, 03:25

На границе Украины со странами ЕС и Молдовой снизился поток граждан.

Источник: Госпогранслужба в FB

Дословно: "На западном участке границы фиксируется определенное уменьшение потока граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовы. Уровень загруженности пунктов пропуска также снижается".

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Детали: Отмечается, что гражданам для более быстрого пересечения советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска, информацию об этом можно получать со страницы Западного регионального управления Западная граница.

Темы: границавойна
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