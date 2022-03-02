Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Труханов: Мы будем защищать Одессу, бороться за каждый дом

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 11:14
Труханов: Мы будем защищать Одессу, бороться за каждый дом
Геннадий Труханов. Фото с Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что одесситы до последней минуты не хотели верить, что будет война, но готовы защищать свои семьи.

Источник: Думская со ссылкой на интервью Труханова американским Vice news   

Прямая речь Труханова: "Мы готовы защищать Одессу. Мы не позволим никому нас захватывать! Мы не звали сюда вооруженные силы РФ и не ждали их. Мы расцениваем это как вероломное нападение на наш город".

Реклама:

Детали: По словам Труханова, одесситы будут "защищать город, оборонять его на каждом квартале и бороться за каждый дом".

Темы: УкраинавойнаОдессаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Украина
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: