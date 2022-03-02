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Труханов: Мы будем защищать Одессу, бороться за каждый дом

Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 12:14
Геннадий Труханов. Фото с Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что одесситы до последней минуты не хотели верить, что будет война, но готовы защищать свои семьи.

Источник: Думская со ссылкой на интервью Труханова американским Vice news   

Прямая речь Труханова: "Мы готовы защищать Одессу. Мы не позволим никому нас захватывать! Мы не звали сюда вооруженные силы РФ и не ждали их. Мы расцениваем это как вероломное нападение на наш город".

Детали: По словам Труханова, одесситы будут "защищать город, оборонять его на каждом квартале и бороться за каждый дом".

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Темы: УкраинавойнаОдессаРосcия
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