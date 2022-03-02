"Буду молиться за вас": СБУ разрешила оккупанту поговорить с женой

В Службе безопасности Украины отмечают, что украинские защитники не только уничтожают российские войска, но и разрушают их стереотипы.

Источник: СБУ

Детали: На видео, обнародованном спецслужбой, раненый российский солдат признается жене, что не ожидал такого отношения от Украинского народа.

Он – единственный, кто выжил из целого взвода российских захватчиков, отмечает СБУ. Когда его нашли, то спасли, сделали операцию и ставятся по-человечески.

"Я буду молиться за вас, люди, буду всю жизнь вам благодарна!" – уверяет украинцев жена солдата РФ.

Оккупант попросил жену связаться с руководством воинской части и рассказывать правду о зверствах РФ и геноциде мирного населения в Украине.

Дословно: "Распространяйте это видео! Пусть родственники российских "освободителей" узнают, где "служат" и кого убивают их сыновья и мужчины.

Потому что в Украине оккупантов ждут только смерть и свинец!".