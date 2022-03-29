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Переговоры Украины и России в Стамбуле: интенсивные консультации по нескольким вопросам

Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 12:25
Переговоры Украины и России в Стамбуле: интенсивные консультации по нескольким вопросам
Переговоры в Стамбуле, скриншот

На переговорах украинской и российской делегаций, которые проходят в Стамбуле, стороны обсуждают договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня и решение гуманитарных вопросов на территории Украины.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на промежуточном брифинге в Турции

Прямая речь: "Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой из них – договор о международных гарантиях безопасности для Украины. Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине.

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Не менее важный блок вопросов – прекращение огня ради того, чтобы мы могли решить накопившиеся гуманитарные проблемы".

Детали: Подоляк добавил, что "сегодня имеем еще одну проблему, она становится все больше и больше – это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев".

По его словам, и в прямом эфире иногда идут призывы уничтожать ту или иную нацию, нарушается Женевская конвенция по отношению к военнопленным.

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ВСУ будет следить, чтобы не нарушались права российских военнопленных и ожидают того же от российской стороны.

Подоляк подчеркнул, что обе стороны должны соблюдать конвенции и пресекать их нарушения.

Напомним: За столом переговоров от Украины: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров, советник главы ОП Михаил Подоляк, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, генерал Александр Кириленко, дипломат и бывший чиновник Александр Чалый.

Российский олигарх Роман Абрамович перед началом переговоров в Стамбуле переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и членами делегаций.

Давид Арахамия принял участие в тет-а-тет встрече глав делегаций с помощником президента России Владимиром Мединским.

Предыстория:

  • Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.
  • 10 марта в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они обсудили вопросы гуманитарного коридора в Мариуполь и из города и общее 24-часовое прекращение огня, но не добились прогресса.
  • 27 марта делегации договорились провести следующий живой раунд переговоров в Турции 29-30 марта, а президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились, что новая встреча украинской и российской делегаций состоится в Стамбуле.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская делегация на переговорах с РФ в Турции не планирует обсуждать вопрос проведения референдума.
  • Источники "The Financial Times" сообщили, что Россия якобы сняла свои требования к Украине относительно "денацификации", "демилитаризации" и статуса русского языка в Украине.

Темы: переговорывойнаРосcияУкраина
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