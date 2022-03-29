Переговоры Украины и России в Стамбуле: интенсивные консультации по нескольким вопросам

На переговорах украинской и российской делегаций, которые проходят в Стамбуле, стороны обсуждают договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня и решение гуманитарных вопросов на территории Украины.

Источник: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на промежуточном брифинге в Турции

Прямая речь: "Сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам. Ключевой из них – договор о международных гарантиях безопасности для Украины. Только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине.

Не менее важный блок вопросов – прекращение огня ради того, чтобы мы могли решить накопившиеся гуманитарные проблемы".

Детали: Подоляк добавил, что "сегодня имеем еще одну проблему, она становится все больше и больше – это проблема эскалации войны, эскалации ненависти, эскалации нарушения обычаев и правил ведения войны не только на полях боев".

По его словам, и в прямом эфире иногда идут призывы уничтожать ту или иную нацию, нарушается Женевская конвенция по отношению к военнопленным.

ВСУ будет следить, чтобы не нарушались права российских военнопленных и ожидают того же от российской стороны.

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Подоляк подчеркнул, что обе стороны должны соблюдать конвенции и пресекать их нарушения.

Напомним: За столом переговоров от Украины: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров, советник главы ОП Михаил Подоляк, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, генерал Александр Кириленко, дипломат и бывший чиновник Александр Чалый.

Российский олигарх Роман Абрамович перед началом переговоров в Стамбуле переговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и членами делегаций.

Давид Арахамия принял участие в тет-а-тет встрече глав делегаций с помощником президента России Владимиром Мединским.

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