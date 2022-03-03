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Роман ПетренкоЧетверг, 3 марта 2022, 12:50

Над Киевом ночью сбили российские ракеты, жертв и разрушений нет

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что противоракетная оборона столица в ночь со 2 на 3 марта сбила вражеские ракеты, жертв нет.

Источник: Кличко в Telegram                                             

Прямая речь Кличко: "Ситуация в городе сложная, но контролируемая.

Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных Сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет.

Поврежденную вчера (2 марта – ред.) теплотрассу возле железнодорожного вокзала тепловики 3 марта возобновят".

Темы: Виталий КличкоКиеввойна
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