Над Киевом ночью сбили российские ракеты, жертв и разрушений нет

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что противоракетная оборона столица в ночь со 2 на 3 марта сбила вражеские ракеты, жертв нет.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Ситуация в городе сложная, но контролируемая.

Ночью в столице прогремело несколько взрывов. Это работали системы ПВО Вооруженных Сил, которые сбивали вражеские ракеты. Разрушений и пострадавших, слава Богу, нет.

Поврежденную вчера (2 марта – ред.) теплотрассу возле железнодорожного вокзала тепловики 3 марта возобновят".