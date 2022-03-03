Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России

Франция посоветовала своим гражданам, находящимся на территории Российской Федерации, выезжать из страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France Bleu.

Гражданам Франции настоятельно советуют уезжать из России, "если их присутствие или членов семьи не обязательно", учитывая изменения ситуации, вызванные вторжением РФ в Украину и фактически прекращением авиасообщения между Россией и странами ЕС.

"В контексте, созданном вторжением России в Украину и применением в отношении РФ международных санкций, важно сохранять повышенную бдительность", – предупредили в МИД.

Напомним, 28 февраля Британия посоветовала своим гражданам избегать любых поездок в Россию — из-за "ограниченной возможности вернуться в Британию авиарейсами и растущей нестабильности российской экономики".

Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.