Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля

Ирина БалачукПонедельник, 4 сентября 2023, 16:27
Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля
Фото из Telegram ОВД-Инфо

На Красной площади в Москве женщина вышла с пикетом, завернувшись в украинский флаг.

Источник: российский правозащитный медиа проект ОВД-Инфо

Детали: Это произошло в понедельник 4 сентября. Сообщается, что женщину зовут Алена Кожевникова.

Реклама:

Ее задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Там на нее составили протокол о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.

После этого активистку отпустили.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияакцииУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Эрдоган заявил, что Турция может "порвать с ЕС"

фотоПоявились снимки буксировки корабля РФ "Самум", которого подбил "Морской малыш" СБУ

Все новости...
Росcия
Украинская пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона" на Запорожье - ISW
Россияне заявляют о сбитии дронов, которые "пытались атаковать Москву"
РДК заявил о ликвидации двух пограничников во время рейда в Брянскую область
Последние новости
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне наносят удары по Харькову - ОВА
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
23:22
Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes
22:53
Графики отключений подготовлены, но пока ограничений не планируется – Минэнерго
22:24
В Лондоне задержали мужчину, который залез на стену и проник в королевские конюшни
22:03
Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали
21:54
Румынские фермеры попросили правительство запретить агроимпорт из Украины
Все новости...
Реклама: