Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля

Ирина БалачукПонедельник, 4 сентября 2023, 16:27
Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля
Фото из Telegram ОВД-Инфо

На Красной площади в Москве женщина вышла с пикетом, завернувшись в украинский флаг.

Источник: российский правозащитный медиа проект ОВД-Инфо

Детали: Это произошло в понедельник 4 сентября. Сообщается, что женщину зовут Алена Кожевникова.

Реклама:

Ее задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Там на нее составили протокол о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.

После этого активистку отпустили.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияакцииУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Росcия
Украинская пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона" на Запорожье - ISW
Россияне заявляют о сбитии дронов, которые "пытались атаковать Москву"
РДК заявил о ликвидации двух пограничников во время рейда в Брянскую область
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: