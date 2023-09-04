Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля

На Красной площади в Москве женщина вышла с пикетом, завернувшись в украинский флаг.

Источник: российский правозащитный медиа проект ОВД-Инфо

Детали: Это произошло в понедельник 4 сентября. Сообщается, что женщину зовут Алена Кожевникова.

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Ее задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Там на нее составили протокол о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.

После этого активистку отпустили.