Женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля
Понедельник, 4 сентября 2023, 16:27
На Красной площади в Москве женщина вышла с пикетом, завернувшись в украинский флаг.
Источник: российский правозащитный медиа проект ОВД-Инфо
Детали: Это произошло в понедельник 4 сентября. Сообщается, что женщину зовут Алена Кожевникова.
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Ее задержали и отвезли в отдел полиции по району Китай-город. Там на нее составили протокол о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.
После этого активистку отпустили.
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