Оккупанты разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал в Ахтырке

В Сумской области российская авиация бомбит Ахтырку, попала в теплоэлектроцентраль.

Источник: глава Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Ахтырка. Российская авиация обстреливает мирный украинский город.

Бомба попала в ТЭЦ.

Обстреляны жилые кварталы".

Детали: На видео глава Ахтырки Павел Кузьменко рассказал, что кафиры разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал, а также несколько бомб упали на город.