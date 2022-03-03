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Оккупанты разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал в Ахтырке

Роман ПетренкоЧетверг, 3 марта 2022, 16:15
Оккупанты разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал в Ахтырке
ТЭЦ, фото: okhtyrka.net

В Сумской области российская авиация бомбит Ахтырку, попала в теплоэлектроцентраль.

Источник: глава Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Ахтырка. Российская авиация обстреливает мирный украинский город.

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Бомба попала в ТЭЦ.

Обстреляны жилые кварталы".

Детали: На видео глава Ахтырки Павел Кузьменко рассказал, что кафиры разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал, а также несколько бомб упали на город.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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