Оккупанты разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал в Ахтырке
Четверг, 3 марта 2022, 16:15
В Сумской области российская авиация бомбит Ахтырку, попала в теплоэлектроцентраль.
Источник: глава Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram
Прямая речь Живицкого: "Ахтырка. Российская авиация обстреливает мирный украинский город.
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Бомба попала в ТЭЦ.
Обстреляны жилые кварталы".
Детали: На видео глава Ахтырки Павел Кузьменко рассказал, что кафиры разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал, а также несколько бомб упали на город.
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