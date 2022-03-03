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Венедиктова анонсировала международную коалицию по расследованию преступлений РФ в Украине

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 17:01
Венедиктова анонсировала международную коалицию по расследованию преступлений РФ в Украине
Ирина Венедиктова, фото: Назарий Мазилюк, УП

Украина объединяет международную коалицию ради правосудия против агрессии РФ, расследование уже начали Литва и Польша.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова

Дословно: "Объединяем коалицию ради правосудия против агрессии РФ. Две страны уже начали свои уголовные производства по вторжению России в наше государство.

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Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование агрессии, незаконного обращения с людьми, запрещенного международным правом и запрещенных военных атак России в Украине.

Генпрокуратура Польши начала следствие по делу о начале и ведении захватнической войны".

Детали: По словам Венедиктовой, другие государства тоже в процессе регистрации таких производств и начала расследований.

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"Почему это важно? Наши коллеги тоже будут собирать и документировать показания убегающих от войны людей, все доказательства для привлечения агрессора к уголовной ответственности на всех возможных уровнях", - пояснила она.

По словам Венедиктовой, Украина расследует производство уже по 13 подозреваемым высокопоставленным должностным лицам РФ, и отметила, что их будут тысячи.

Темы: международная общественностьВенедиктовавойнаРосcия
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