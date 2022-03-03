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Оккупанты обстреляли больницу на Запорожье – 3 погибших

Роман ПетренкоЧетверг, 3 марта 2022, 18:03

1 и 2 марта российские кафиры обстреляли хирургический и санитарный отделы "Василовской многопрофильной больницы интенсивного лечения", в результате чего погибли три человека.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Детали: Четыре человека получили тяжелые ранения, трое погибли от полученных ранений.

Сообщается о значительном материальном ущербе – поврежденном приемном, реанимационном и хирургическом отделении.

В настоящее время есть проблемы с водо- и электроснабжением, отоплением.

Однако коллектив больницы продолжает оказывать медицинскую помощь людям.

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Темы: Житомирская областьвойнаРосcиямедицина
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