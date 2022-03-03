Оккупанты обстреляли больницу на Запорожье – 3 погибших
Четверг, 3 марта 2022, 18:03
1 и 2 марта российские кафиры обстреляли хирургический и санитарный отделы "Василовской многопрофильной больницы интенсивного лечения", в результате чего погибли три человека.
Источник: Запорожская областная военная администрация
Детали: Четыре человека получили тяжелые ранения, трое погибли от полученных ранений.
Сообщается о значительном материальном ущербе – поврежденном приемном, реанимационном и хирургическом отделении.
В настоящее время есть проблемы с водо- и электроснабжением, отоплением.
Однако коллектив больницы продолжает оказывать медицинскую помощь людям.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"