Оккупанты обстреляли больницу на Запорожье – 3 погибших

1 и 2 марта российские кафиры обстреляли хирургический и санитарный отделы "Василовской многопрофильной больницы интенсивного лечения", в результате чего погибли три человека.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Детали: Четыре человека получили тяжелые ранения, трое погибли от полученных ранений.

Сообщается о значительном материальном ущербе – поврежденном приемном, реанимационном и хирургическом отделении.

В настоящее время есть проблемы с водо- и электроснабжением, отоплением.

Однако коллектив больницы продолжает оказывать медицинскую помощь людям.