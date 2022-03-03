Россия требует от Telegram удалить ботов для поиска погибших и пленных солдат РФ
Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.
Источник: российский "Интерфакс"
Дословно Роскомнадзор: "Роскомнадзор направил в Telegram требования об удалении выявленных интернет-ресурсов. Кроме того, информация направлена в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников".
Детали: В российском ведомстве заявили, что они выявляют интернет-ресурсы, в том числе телеграмм-ботов, которые публикуют информацию о военнослужащих ВС РФ, находящихся в списках пленных или погибших во время нападения России на Украину.
Почему это важно:
Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.
При этом Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.
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Предыстория:
- МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти.
- Также в Министерстве обороны Украины открыли "горячую" телефонную линию для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен, или убиты.
- В России заблокировали созданный МВД Украины сайт "Ищи своих" (200rf.com) с данными о пленных и убитых в Украине военных из РФ. Но россияне могли искать своих родных через одноименный Telegram-канал.
- В Улан-Удэ женщина вышла на одиночный пикет – развернула плакат "Нет войне" – после того, как узнала, что ее сын контрактник Сергей Очиров находится в плену в Украине.