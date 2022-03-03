Россия требует от Telegram удалить ботов для поиска погибших и пленных солдат РФ

Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении сервисов, которые собирают информацию о военнослужащих России, пленных или погибших в Украине.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно Роскомнадзор: "Роскомнадзор направил в Telegram требования об удалении выявленных интернет-ресурсов. Кроме того, информация направлена в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников".

Детали: В российском ведомстве заявили, что они выявляют интернет-ресурсы, в том числе телеграмм-ботов, которые публикуют информацию о военнослужащих ВС РФ, находящихся в списках пленных или погибших во время нападения России на Украину.

Почему это важно:

Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Она массово обстреливает жилые кварталы по всей территории Украины.

При этом Россия блокирует своим гражданам доступ к достоверной информации; блокирует украинские сайты, публикующие фото и видео об убитых на нашей земле и пленных российских военных – и при этом сама ничего не делает, чтобы российские матери могли вернуть домой мертвых сыновей; транслирует из своих ТВ-каналов пропаганду о якобы "нацистах и ​​наркоманах" в Украине и массово задерживает людей, которые выходят на протест против войны.

Предыстория: