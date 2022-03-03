РФ устраивает Мариуполю блокаду, как нацисты Ленинграду – губернатор

В Донецкой области оккупанты продолжают обстреливать мирных граждан, также они хотят устроить блокаду Мариуполя.

Источник: глава Донецкой облгосадминистрации в Telegram

Детали: Он отметил, что пока трудно определить точное количество пострадавших в Мариуполе, поскольку в городе, как и в близлежащих громадах, отсутствует мобильная связь.

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Начались обстрелы в Очеретинской громаде. Вечером в четверг оккупанты выпустили две кассеты градов по Торецку – ранены 2 человека. Повреждены электро и газоснабжение.

Дословно: "Россия убивает гражданских! Сегодня от рук оккупантов погибла женщина в Майорске, а всего в области за день ранено более 70 человек.

Снова под ударом Мариуполь – оккупанты обстреляли по меньшей мере два микрорайона, попали в гипермаркет на западной окраине, били по больнице. В городе отсутствует электро, водо и теплоснабжение, перекрыты пути доставки продуктов. Россия хочет организовать городу такую ​​же блокаду, как нацисты устроили в Ленинграде.

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Это показательная расправа над городом, который отказался сдаваться на растерзание "русскому миру".

Работаем над тем, чтобы открыть один из путей для подвоза продуктов.