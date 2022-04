Ответ Путину – Байден попросил помощи нефтяные компании США

Для противодействия РФ Соединенные Штаты должны увеличить инвестиции в нефтяную ветвь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter написал президент США Джо Байден.

"В прошлом году нефтяные компании США получили почти 80 миллиардов долларов прибыли. Сейчас не время для рекордных прибылей. Пора сделать шаг на благо своей страны. Чтобы ответить Владимиру Путину, нужно инвестировать в непосредственное производство", - пишет он.

U.S. oil companies made nearly $80 billion in profits last year.



This isn’t the time to sit on record profits.



This is the time to step up for the good of your country. To invest in the immediate production we need to respond to Vladimir Putin.