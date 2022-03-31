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Ответ Путину – Байден попросил помощи нефтяные компании США

Четверг, 31 марта 2022, 23:37

Для противодействия РФ Соединенные Штаты должны увеличить инвестиции в нефтяную ветвь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter написал президент США Джо Байден.

"В прошлом году нефтяные компании США получили почти 80 миллиардов долларов прибыли. Сейчас не время для рекордных прибылей. Пора сделать шаг на благо своей страны. Чтобы ответить Владимиру Путину, нужно инвестировать в непосредственное производство", - пишет он.

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Напомним, накануне The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщил, что президент Байден готов открыть стратегический запас нефти для снижения ситовых цен на энергоносители после вторжения России в Украину.

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С таким обращением президент США должен выступить в ближайшее время. По данным издания, в ближайшие полгода США будут поставлять из своих резервов 1 млн баррелей нефти в сутки. Этот объем покрывает 5% американского спроса на нефть и около 1% – мирового.

Напомним, в следующий пакет санкций ЕС против России может войти в эмбарго на российские энергоносители. Впрочем, в настоящее время среди стран ЕС нет единства относительно введения нефтегазового эмбарго против России, в том числе из-за ожидаемого скачка цен на нефть.

Вместо этого европейские страны в целях усиления санкций против России рассматривают возможность расширения ограничений на большее количество банков, введения санкций против дополнительных членов семей олигархов и усиления ограничения использования криптовалют для уклонения от санкций.

Темы: БайденПутинРосcиянефть
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