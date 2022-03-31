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Відповідь Путіну - Байден закликав по допомогу нафтові компанії США

Четвер, 31 березня 2022, 23:37

Для протидії РФ Сполучені Штати мають збільшити інвестиції у нафтову галузь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написав президент США Джо Байден.

"Минулого року нафтові компанії США отримали майже 80 мільярдів доларів прибутку. Зараз не час для рекордних прибутків. Настав час зробити крок на благо своєї країни. Щоб відповісти Владіміру Путіну, треба інвестувати в безпосереднє виробництво", - пише він.

Нагадаємо, напередодні The New York Times, посилаючись на свої джерела, повідомив, що президент Байден готовий відкрити стратегічний запас нафти для зниження сітових  цін на енергоносії після вторгнення Росії до України.

Із таким зверненням президент США має виступити у найближчий час. За даними видання, у найближчі пів року США постачатимуть зі своїх резервів 1 млн барелів нафти щодоби. Цей обсяг покриває 5% американського попиту на нафту та близько 1% - світового.

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Нагадаємо, у наступний пакет санкцій ЄС проти Росії може увійти ембарго на російські енергоносії. Втім, наразі серед країн ЄС немає єдності щодо запровадження нафтогазового ембарго проти Росії, в тмоу числі – через очікуваний стрибок цін на нафту.

Натомість, європейські країни з метою посилення санкцій проти Росії розглядають можливість розширення обмежень на більшу кількість банків, запровадження санкцій проти додаткових членів сімей олігархів та посилення обмеження використання криптовалют для ухилення від санкцій.

Теми: БайденПутінРосіянафта
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