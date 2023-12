Відповідь Путіну - Байден закликав по допомогу нафтові компанії США

Для протидії РФ Сполучені Штати мають збільшити інвестиції у нафтову галузь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написав президент США Джо Байден.

"Минулого року нафтові компанії США отримали майже 80 мільярдів доларів прибутку. Зараз не час для рекордних прибутків. Настав час зробити крок на благо своєї країни. Щоб відповісти Владіміру Путіну, треба інвестувати в безпосереднє виробництво", - пише він.

U.S. oil companies made nearly $80 billion in profits last year.



This isn’t the time to sit on record profits.



This is the time to step up for the good of your country. To invest in the immediate production we need to respond to Vladimir Putin.