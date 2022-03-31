Відповідь Путіну - Байден закликав по допомогу нафтові компанії США

Для протидії РФ Сполучені Штати мають збільшити інвестиції у нафтову галузь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написав президент США Джо Байден.

"Минулого року нафтові компанії США отримали майже 80 мільярдів доларів прибутку. Зараз не час для рекордних прибутків. Настав час зробити крок на благо своєї країни. Щоб відповісти Владіміру Путіну, треба інвестувати в безпосереднє виробництво", - пише він.

Реклама:

U.S. oil companies made nearly $80 billion in profits last year.



This isn’t the time to sit on record profits.



This is the time to step up for the good of your country. To invest in the immediate production we need to respond to Vladimir Putin. — President Biden (@POTUS) March 31, 2022

Нагадаємо, напередодні The New York Times, посилаючись на свої джерела, повідомив, що президент Байден готовий відкрити стратегічний запас нафти для зниження сітових цін на енергоносії після вторгнення Росії до України.

ВІДЕО ДНЯ

Із таким зверненням президент США має виступити у найближчий час. За даними видання, у найближчі пів року США постачатимуть зі своїх резервів 1 млн барелів нафти щодоби. Цей обсяг покриває 5% американського попиту на нафту та близько 1% - світового.

Нагадаємо, у наступний пакет санкцій ЄС проти Росії може увійти ембарго на російські енергоносії. Втім, наразі серед країн ЄС немає єдності щодо запровадження нафтогазового ембарго проти Росії, в тмоу числі – через очікуваний стрибок цін на нафту.

Натомість, європейські країни з метою посилення санкцій проти Росії розглядають можливість розширення обмежень на більшу кількість банків, запровадження санкцій проти додаткових членів сімей олігархів та посилення обмеження використання криптовалют для ухилення від санкцій.