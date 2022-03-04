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Зеленский провел ротации в руководстве СБУ

Пятница, 4 марта 2022, 00:29
Зеленский провел ротации в руководстве СБУ
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о ротациях в руководстве Службы безопасности Украины.

Источник: Указы президента

Детали: Президент уволил с должности первого заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко, а Василия Малюка – с должности заместителя главы СБУ.

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Следующими указами Зеленский назначил Малюка на должность первого заместителя главы СБУ, а Андрущенко – заместителем главы СБУ.

Еще одним заместителем главы СБУ, согласно указу, стал Анатолий Сандурский.

Темы: СБУЗеленский
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