Зеленский провел ротации в руководстве СБУ
Пятница, 4 марта 2022, 00:29
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о ротациях в руководстве Службы безопасности Украины.
Источник: Указы президента
Детали: Президент уволил с должности первого заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко, а Василия Малюка – с должности заместителя главы СБУ.
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Следующими указами Зеленский назначил Малюка на должность первого заместителя главы СБУ, а Андрущенко – заместителем главы СБУ.
Еще одним заместителем главы СБУ, согласно указу, стал Анатолий Сандурский.