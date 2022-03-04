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Железнодорожные компании ЕС бесплатно перевозят украинских беженцев

Ольга ГлущенкоПятница, 4 марта 2022, 01:52
фото: Getty Images

Операторы европейских железнодорожных сообщений предлагают беженцам из Украины бесплатный проезд в поездах.

Источник: МВД в Telegram

Дословно: "Граждане с украинским паспортом или ID-картой освобождаются от платы за железнодорожные билеты в Польшу, Германию, Австрию, Чехию, Словакию, Венгрию, Францию, Бельгию и Данию".

Детали: Национальный железнодорожный перевозчик Германии Deutsche Bahn заявил, что готов добавить вагоны в поезда, курсирующие из Польши в Берлин, и, если нужно, запустить дополнительные поезда для увеличения пропускной способности.

В настоящее время из Польши в Германию ежедневно курсирует до 8 поездов дальнего сообщения Евросити, отправляющихся из Варшавы, Гданьска, Перемышля (города, расположенного на границе с Украиной), Кракова и Вроцлава.

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Темы: железная дорогаЕСвойнабеженцы
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