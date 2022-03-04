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Встреча стран G7: обсудят ситуацию в Украине и противодействие агрессии РФ

Пятница, 4 марта 2022, 06:56
Встреча стран G7: обсудят ситуацию в Украине и противодействие агрессии РФ
фото: Getty Images

В пятницу главы внешнеполитических ведомств стран G7 проведут встречу, на которой скоординируют ответные шаги на российскую агрессию и обсудят ситуацию в Украине.

Источник: Нед Прайс в Twitter, Укринформ, Reuters

Детали: Встреча запланирована в пятницу в 14 часов по киевскому времени.

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Как сообщил представитель Госдепа Нед Прайс, госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл в Брюссель, где после министерских обсуждений в формате НАТО примет участие во встрече стран G7.

Темой обсуждения встречи стран G7 станет ситуация в Украине. А сама встреча будет проходить в смешанном формате: вживую и виртуально.

Как отмечает Reuters, министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяши присоединится к обсуждениям по видеосвязи.

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"Мы обменяемся мнениями по поводу того, как действовать и планируем усилить координацию G7 в этом вопросе", - сообщили о встрече в МИД Японии.

Темы: G7УкраинавойнаРосcия
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