Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В эти дни происходит излом, победа неотвратимо приближается – Резников

Роман ПетренкоПятница, 4 марта 2022, 08:51
В эти дни происходит излом, победа неотвратимо приближается – Резников

Министр обороны Алексей Резников уверен, что сейчас происходит излом в российско-украинской войне, а победа украинцев неотвратимо близится.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "В эти часы и дни происходит слом ситуации.

Реклама:

Время излома требует собранности, особой концентрации.

Наши защитники и защитницы остановили врага по большинству направлений. На некоторых Вооруженные силы совершили успешное контрнаступление.

По итогам 8 суток потери русской армии превысили 10 тысяч убитыми и ранеными. Подтверждено уничтожение не менее одного русского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери.

ВИДЕО ДНЯ

В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК.

За эти дни было принято множество сложных решений. Нам приходилось маневрировать, чтобы сберечь армию. Но всю нашу землю мы вернем.

Я отлично понимаю. Все уставшие, многие истощены, шокированы потерями. Впереди очень сложный период. Нам понадобится много сил и выдержки.

Детали: Резников также сказал украинцам, что они невероятны, а враг – сейчас озадачен и испуган.

По словам министра, время победы неотвратимо близится.       

Темы: РезниковМиноборонывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Резников
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Резников рассказал, предлагал ли ему Зеленский другую должность
Последние новости
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
Все новости...
Реклама: