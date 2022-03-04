В эти дни происходит излом, победа неотвратимо приближается – Резников

Министр обороны Алексей Резников уверен, что сейчас происходит излом в российско-украинской войне, а победа украинцев неотвратимо близится.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "В эти часы и дни происходит слом ситуации.

Время излома требует собранности, особой концентрации.

Наши защитники и защитницы остановили врага по большинству направлений. На некоторых Вооруженные силы совершили успешное контрнаступление.

По итогам 8 суток потери русской армии превысили 10 тысяч убитыми и ранеными. Подтверждено уничтожение не менее одного русского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери.

В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК.

За эти дни было принято множество сложных решений. Нам приходилось маневрировать, чтобы сберечь армию. Но всю нашу землю мы вернем.

Я отлично понимаю. Все уставшие, многие истощены, шокированы потерями. Впереди очень сложный период. Нам понадобится много сил и выдержки.

Детали: Резников также сказал украинцам, что они невероятны, а враг – сейчас озадачен и испуган.

По словам министра, время победы неотвратимо близится.